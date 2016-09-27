Президент Ізраїлю: товарообіг з Україною перевищує мільярд доларів

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін відзначає, що обсяг товарообігу між Україною та Ізраїлем перевищує мільярд доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему "75-та річниця трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність".

Рівлін нагадав, що цього року між Ізраїлем і Україною був підписаний ряд угод у сферах економіки і торгівлі. Він також додав, що відбувається розширення наукового, технічного, культурного і туристичного співробітництва.

"Вже сьогодні обсяг товарообігу між нашими країнами перевищує мільярд доларів", - сказав президент Ізраїлю і додав, що важливо нарощувати його і сприяти зростанню, "усуваючи двосторонні бар'єри і перешкоди".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним домовилися прискорити переговори за угодою про зону вільної торгівлі між країнами.