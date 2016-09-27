Україна отримала від Держдепу дипломатичну ноту щодо кредитних гарантій на $1 мільярд - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна отримала від Державного департаменту Сполучених Штатів дипломатичну ноту щодо кредитних гарантій обсягом 1 мільярд доларів", - написав глава держави.

Читайте такожСвітовий банк обіцяє Україні $500 мільйонів на газ в найближчому майбутньому

Відповідно до копії документу, що додається до допису Порошенка, мова йде про кредитні гарантії уряду США на користь українського уряду, під заставу яких Україна 22 вересня розмістила єврооблігації на 1 млрд долл. за найнижчою в історії нашої країни ставкою у 1,471% річних.

"Всі кроки, необхідні для набуття чинності Угоди про гарантії запозичення між Україною та Сполученими Штатами Америки, завершено", - додав Порошенко.

Отримання гарантій від уряду США стало можливим після позитивного рішення ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про продовження співробітництва з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу за чотирирічною програмою EFF у розмірі 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня поточного року уряд України підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн. Кошти призначені для фінансування соціальної підтримки найвразливіших верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитною гарантією від уряду США, дві попередні дали змогу нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.