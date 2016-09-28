МВФ очікує, що Україна зможе повернутися на міжнародні ринки капіталу до закінчення програми

Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

"Є сподівання, що до кінця 4-річної програми, яка почалася в 2015 році, країна-позичальник повернеться на ринок капіталу й отримає доступ до цього ринку. Це буде показником того, що країна виконала кроки в рамках своєї політики", - сказав Ваше.

Читайте такожМВФ вважає зростання економіки України на 1,5% "помірним оздоровленням"

Він зазначив, що така ситуація спостерігається на багатьох ринках, що зростають.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Минулого року Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол. Цього року Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд дол.