Президента Світового банку переобрано на другий термін

Рада Світового банку 27 вересня одностайним рішенням переобрала нинішнього президента банку Джима Йон Кіма на другий термін.

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Він був єдиним кандидатом, який претендував на цю посаду, передає радіо «Свобода».

«Маю честь продовжити службу на другому терміні як голова цього великого інституту», – сказав Кім.

Він заявив, що метою очолюваного ним банку є подолання бідності до 2030 року і підвищення доходів для працівників у країнах, що розвиваються.

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Серед представників правління банку Кім користується підтримкою, зокрема і через політику внутрішньої реорганізації установи задля поліпшення координації. Втім, це викликало негативну реакцію з боку безпосередньо персоналу.

За даними Ради Світового банку, завдяки зусиллям Кіма вдалося скоротити адміністративні витрати банку на 400 млн доларів. Ці кошти скерували на підтримку цілей банку.

Джиму Йон Кіму 56 років. Він – медик за фахом, є громадянином США із південнокорейським корінням.