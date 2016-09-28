Український бізнес після скасування заборони перевів іноземним інвесторам $400 мільйонів дивідендів

Обсяг купівлі валюти бізнесом для виплати дивідендів, після дозволу Національним банком України виплати дивідендів іноземним інвесторам із середини червня, становив 400 млн дол. США.

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Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

«400 млн дол. компанії репатріювали із середини червня. Це відповідає нашим прогнозам, і ми не бачимо значного тиску на гривню», - сказав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України дозволив із 13 червня репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень – еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.

Перерахувати дивіденди за кордон можуть емітенти корпоративних прав та акцій, за якими сплачуються дивіденди, або депозитарна установа, яка обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. При цьому для перерахування дивідендів одна особа зможе вибрати один уповноважений банк.