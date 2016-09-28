Український бізнес після скасування заборони перевів іноземним інвесторам $400 мільйонів дивідендів
Нацбанк дозволив з 13 червня репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон.
Обсяг купівлі валюти бізнесом для виплати дивідендів, після дозволу Національним банком України виплати дивідендів іноземним інвесторам із середини червня, становив 400 млн дол. США.
Читайте такожМіжнародні резерви України становлять $14,5 мільярда – НБУ
Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.
«400 млн дол. компанії репатріювали із середини червня. Це відповідає нашим прогнозам, і ми не бачимо значного тиску на гривню», - сказав Чурій.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України дозволив із 13 червня репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень – еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.
Перерахувати дивіденди за кордон можуть емітенти корпоративних прав та акцій, за якими сплачуються дивіденди, або депозитарна установа, яка обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор. При цьому для перерахування дивідендів одна особа зможе вибрати один уповноважений банк.