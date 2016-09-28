Глобальний рейтинг конкурентоспроможності: Намібія випередила Україну

Серед найбільших проблем для бізнесу в Україні корупція, інфляція, політична нестабільність, неефективна державна бюрократія, брак доступу до фінансування, нестабільність влади, рівень податків. Про це йдеться на сайті World Economic Forum, повідомляє "Новое время".

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Якщо минулого року Україна займала 79 місце, то цього – аж 85. Нашими "сусідами" є Греція - 86-е місце, на 84-му місці йде Намібія.

Серед лідерів рейтингу Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина. Росія зайняла в рейтингу 43-е місце, піднявшись на два рядки за рік.

Індекс глобальної конкурентоспроможності складається щорічно з 1979 року на основі відкритої інформації, а також з урахуванням думок декількох тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу. Він включає 12 показників. У рейтингу World Economic Forum представлені 138 країн.