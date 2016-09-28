Заборгованість із зарплати в Україні знизилася на 7% - до 1,9 мільярда

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в серпні 2016 року знизилася на 7% порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 1,9 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у серпні зменшилася на 9% - до 1,24 млрд грн.

Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (72%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 10% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської (25,2%), Донецької (18,1%) та Харківської (10,1%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року заборгованість із зарплати в Україні зросла на 4% порівняно з червнем, і на 1 серпня становила 2 млрд грн.