"Ощадбанк" відстояв у суді право на торгову марку "Сбербанк" на території України

Київський апеляційний господарський суд відмовив дочірнього банку "Сбербанк Росії" в Україні у задоволенні апеляційної скарги у справі про дострокове припинення дії свідоцтва України на використання знака для товарів і послуг "Сбербанк", яке належить державному "Ощадбанку".

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook патентно-юридичної агенції "Дубинський і Ошарова", який представляв «Ощадбанк» в суді.

Згідно з повідомленням, апеляційна скарга була подана на рішення госпсуду Києва, яким було відмовлено "Сбербанку Росії" в задоволенні позовних вимог до "Ощадбанку" та Державної служби інтелектуальної власності України.

"Спільно з юридичним департаментом клієнта юристи агентства зібрали належні докази, що підтверджують використання торгової марки в рекламі, в діловій документації, в Інтернеті, а також під час пропозиції до надання послуг", - йдеться в повідомленні.

Патентно-юридична агенція відзначає, що представники позивача намагалися переконати суд, що надані докази не є належними, а використання торгової марки було недобросовісним.

"У свою чергу, апеляційна інстанція погодилася з аргументованою та переконливою позицією юристів агентства про необґрунтованість тверджень позивача. Таким чином, "Ощадбанк" відстояв своє право на торговельну марку "Сбербанк" на території України", - зазначає агентство.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні змінив назву на «Сбербанк».

Після цього державний «Ощадбанк» подав позов до Господарського суду Києва про незаконне перейменування дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні на «Сбербанк».