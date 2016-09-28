Банкіри критикують проект нових критеріїв відбору банків для виплат бюджетникам

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» повідомила, що Кабмін просуває проект постанови «Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ» (розроблено на заміну постанови КМУ від 20.01.2016 № 37), деякі норми якого загрожують населенню втратою власних коштів і створюють ґрунт для корупції.

Даний проект і список із 25 банків-претендентів свідчить, що уряд обмежує уповноважені банки за формальними ознаками, що не мають стосунку до якості їх діяльності та дотримання встановлених нормативів, і вимагає розміру активів не менше 1% від банківської системи або наявність міжнародного рейтингу інвесткласу. При цьому сама Україна має нижчий суверенний рейтинг, зазначають в УКБС.

Експерти УКБС вже не раз заявляли, що надійність банку визначається не часткою активів, а їх якістю та дотриманням встановлених нормативів. За підрахунками, за підсумками першого півріччя 2016 року вимозі щодо активів понад 1% відповідали тільки 17 (із 102) банків. Серед них - три з державним російським капіталом і кілька іноземних фінустанов, які взагалі не обслуговують фізосіб і навіть не мають необхідної для цього інфраструктури - немає відділень, ні банкоматів. До того ж наявність міжнародного інвестиційного кредитного рейтингу материнських іноземних банків не є показником надійності для їх дочірніх установ (материнський банк відповідає за своїми зобов'язаннями в українській «дочці» тільки в межах свого внеску в її статутний капітал).

Також важливо зазначити, що заробітна плата, пенсія, соціальні виплати, перераховані на банківські рахунки громадян, є грошовими коштами не держбюджету, а власністю клієнтів, якою вони вправі вільно розпоряджатися.

Банкіри просять переглянути критерії та усунути дискримінацію банків в Україні, визначати надійність банку не за формою власності, абсолютного розміру активів або рейтингу материнської компанії, а за показниками фінансового стану банку, достатнотсі капіталу та ліквідності, як передбачено міжнародно визнаною системою рейтингування банків «CAMELS».