Активи банків країн СНД продовжують скорочуватися через парад девальвації валют

Активи банківської системи країн СНД за останній рік скоротилися на 37% у доларовому вираженні: якщо до початку 2014 р. показник становив 2,1 трлн рублів (близько 33 млрд доларів), то в цьому році він скоротився до 1,32 трлн рублів (1 долар - 65 руб.), передає ПРАЙМ.

При цьому активи топ-200 найбільших банків СНД на 1 січня 2016 року склали 1,19 трлн рублів, що на 19% менше, ніж роком раніше.

Читайте такожУкраїна запропонувала позбавити Росію головування в СНД у 2017 роціНегативна динаміка пояснюється падінням курсів валют усіх країн пострадянського регіону. Рубль і казахський тенге за два роки подешевшали до долара вдвічі. Значне падіння до долара також продемонстрували азербайджанський манат, киргизький сом та інші.

В таких умовах пропорційно знизилися і вимоги, необхідні для потрапляння банку в рейтинг. В цьому році мінімальний обсяг активів для цього склав 0,51 млрд доларів. Для порівняння, в 2014 році він становив 0,96 млрд доларів. Таким чином, банк, що займав у 2014 році 200-е місце, зараз міг би виявитися на початку другої сотні.

Ослаблення вимог до кандидатів очікувано призвело до появи у рейтингу нових країн-учасників. Якщо за підсумками 2013 року в нього входили 9 країн, то за підсумками 2015 року - 11. Першість у рейтингу, як і раніше займають російські банки: на їхню частку припадає майже 60% від загального числа. На другому місці розташувалися казахські банки – 9,5% від представлених в рейтингу, частка українських банків складає 8,5%, а узбецьких – 5,5%. Білорусь стала п'ятою країною за представленістю банків у рейтингу – 4,5%. Частка решти країн ще нижче, а у новачка рейтингу-2015 - Таджикистану - всього 1%.

Під загрозою вимивання з рейтингу, насамперед, середньоазіатські банки, оскільки в цьому регіоні зберігаються кризові явища і валютна нестабільність. Таким чином, представництво країн СНД в наступному рейтингу може скоротитися проти тенденції останніх років з її розширення.