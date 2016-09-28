Валютні коливання: гривня втратила 8 копійок до долара

У середу, 28 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,88/25,94 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася по відношенню до долара США на 8 копійок.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,0220/29,0980 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,8945 гривні/долар, станом на цю годину укладено 187 угод на суму 86,69 мільйона доларів.