Фонд гарантування почав ліквідацію "Держзембанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 27 вересня почав ліквідацію "Державного земельного банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

Згідно з повідомленням на сайті Фонду, ліквідація триватиме до 26 вересня 2018 року, ліквідатором банку призначений Андрій Федорченко.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив Державний земельний банк" у 2012 році для операцій з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

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"Держзембанк" почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення та їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, в рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи "Держзембанк", передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.

Національний банк України 27 вересня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Державного земельного банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.