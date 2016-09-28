Імпортозаміщення у РФ докотилося до банків: можуть відмовитися від зарубіжних сервісів шифрування

Російські банки можуть зобов'язати відмовитися від зарубіжних засобів криптографії та шифрування інформації.

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Про це «Ведомостям» розповіла засновник InfoWatch Наталія Касперська, яка брала участь у засіданні робочої групи щодо застосування інтернету в російській економіці.

«Банки і деякі держорганізації використовують криптографічні засоби з американськими сертифікатами, але вони можуть бути відкликані в будь-який момент», – пояснило видання.

Інше джерело газети повідомило, що ініціативу підтримали у ФСБ.

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За підрахунками гендиректора компанії Group-IB Іллі Сачкова, на закупівлю російського устаткування буде потрібно в цілому один мільйон доларів. При цьому він підкреслив, що ідею зміни обладнання вважає «безглуздою», оскільки криптографія не захищає інтернет-банкінг від зломів.

Раніше президент РФ Володимир Путін вже доручив уряду розробити заходи щодо переходу органів державної влади на російські сервіси криптографії і шифрування. Він закликав законодавчо обмежити «застосування обладнання, що дозволяє третім особам втручатися в роботу криптографічних протоколів передачі даних з використанням мережі зв'язку загального користування».