Корупція продовжує негативно впливати на торгівлю та інвестиції в Україні - міністр торгівлі США

Корупція продовжує негативно впливати на торгівлю та інвестиції в Україні, в зв'язку з чим керівництво країни має прискорити імплементацію судової реформи, переглянути регуляторне поле та покращити державне управління.

Про це заявила міністр торгівлі США Пенні Пріцкер на антикорупційному форумі в Києві.

"Проблеми, пов'язані з корупцією, є реальними, ми їх розуміємо. Вони продовжують негативно впливати на потенціал України у торгівлі та інвестиціях. Американські компанії продовжують стикатися з правопорушеннями та навіть зупиняють свої операції тут", - сказала вона.

За її словами, на порядку денному українського керівництва має стояти ефективне реформування законодавчого поля та створення стимулюючого розвиток бізнес-клімату.

"Зусилля у боротьбі з корупцією і судова реформа є ключем до створення умов, в яких компанії не просто виживати, але й процвітати... Світ дивиться на вас. Давайте не забувати, що якщо ви не реалізуєте свої амбіції, бізнес, який розраховує інвестувати сюди, почне дивитися в іншу сторону. Зараз саме час створити стійку, ефективну та розумне законодавче поле", - підкреслила Пріцкер.

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Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 130-е місце із 168 країн світу за Індексом сприйняття корупції за 2015 рік, який щорічно формують фахівці глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International.

Уряд очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5%.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, головними перешкодами на шляху нових інвестицій в економіку України є обмеження Національного банку України на валютному ринку, корупція і низька захист прав власності, включаючи рейдерство.