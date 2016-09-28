В Україні зріс рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, в першому півріччі 2016 року зріс до 9,4%, або на 1,69 млн осіб порівняно з 9,1% за підсумками 2015 року (1,73 млн осіб), повідомила Державна служба статистики.

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Водночас порівняно з першим кварталом 2015 року показник безробіття знизився на 0,5 п. п.

При цьому показник безробіття для людей працездатного віку (жінки віком 15-58 років і чоловіки віком 15-59 років) за підсумками січня-червня 2016 року становив 9,8%.

У Держстаті зазначили, що кількість українців, які мали офіційний статус безробітного в першому півріччі поточного року, в цілому становить 868,7 тис. осіб. З них 27,2%, або 236,2 тис. осіб, за зазначений період були працевлаштовані.

На одне вакантне місце в січні-червні 2016 року претендувало в середньому 10 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець першого півріччя становила 388,9 тис. осіб, проти 467,5 тис. осіб наприкінці першого кварталу.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1%, або 1,65 млн осіб порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року (1,85 млн осіб).