Британській економіці після Brexit потрібні чергові заходи підтримки - Банк Англії
Заступник голови Банку Англії зазначила, що буде потрібне подальше введення монетарних стимулів.
Великобританії, ймовірно, будуть потрібні чергові заходи стимулювання економіки для підтримки стабільності на тлі рішення країн покинути ЄС (Brexit), повідомляє Прайм " з посиланням на заяву заступника глави Банку Англії Минуш Шафік (Minouche Shafik).
"Мені видається ймовірним, що в певний момент потрібно подальше введення монетарних стимулів, щоб гарантувати, що уповільнення економічної активності не перетворюється в щось більш небезпечне", - сказала вона в промові, опублікованій на сайті регулятора.
На референдумі 23 червня за вихід з ЄС проголосували 51,9% британців. Після цього Банк Англії за підсумками серпневого засідання знизив базову процентну ставку вперше з 2009 року - на 0,25 процентного пункту, до 0,25%, а також вирішив збільшити обсяг викупу активів з ринку з 375 мільярдів до 435 мільярдів фунтів стерлінгів.
"На мою думку, немає ніяких сумнівів в тому, що Великобританія переживає значний економічний шок через референдуму", - зазначила заступник голови Банку Англії.
Читайте такожУ Британії запустили в обіг першу пластикову банкноту (фото, відео)
За словами Шафік, терміни можливого введення нових заходів стимулювання залежать від динаміки макроекономічних показників "у найближчі тижні і місяці". "Відтоді (з серпня - ред.), звичайно, статдані стали більш позитивними, ніж очікувалося... хоча в більшості своїй вони залишаються нижче середнього рівня", - зазначила вона.
За підсумками засідання у вересні Банк Англії заявив про перші ознаки позитивного впливу пакету серпневих заходів стимулювання, однак підкреслив, що продовжить пильно стежити за ситуацією. За даними регулятора, більшість членів Комітету з грошової політики мають намір підтримати подальше скорочення ставки на одному з тих, що залишилися в цьому році засідань, якщо дані листопадового прогнозу будуть узгоджуватися з серпневими.