Британській економіці після Brexit потрібні чергові заходи підтримки - Банк Англії

Великобританії, ймовірно, будуть потрібні чергові заходи стимулювання економіки для підтримки стабільності на тлі рішення країн покинути ЄС (Brexit), повідомляє Прайм " з посиланням на заяву заступника глави Банку Англії Минуш Шафік (Minouche Shafik).

"Мені видається ймовірним, що в певний момент потрібно подальше введення монетарних стимулів, щоб гарантувати, що уповільнення економічної активності не перетворюється в щось більш небезпечне", - сказала вона в промові, опублікованій на сайті регулятора.

На референдумі 23 червня за вихід з ЄС проголосували 51,9% британців. Після цього Банк Англії за підсумками серпневого засідання знизив базову процентну ставку вперше з 2009 року - на 0,25 процентного пункту, до 0,25%, а також вирішив збільшити обсяг викупу активів з ринку з 375 мільярдів до 435 мільярдів фунтів стерлінгів.

"На мою думку, немає ніяких сумнівів в тому, що Великобританія переживає значний економічний шок через референдуму", - зазначила заступник голови Банку Англії.

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За словами Шафік, терміни можливого введення нових заходів стимулювання залежать від динаміки макроекономічних показників "у найближчі тижні і місяці". "Відтоді (з серпня - ред.), звичайно, статдані стали більш позитивними, ніж очікувалося... хоча в більшості своїй вони залишаються нижче середнього рівня", - зазначила вона.

За підсумками засідання у вересні Банк Англії заявив про перші ознаки позитивного впливу пакету серпневих заходів стимулювання, однак підкреслив, що продовжить пильно стежити за ситуацією. За даними регулятора, більшість членів Комітету з грошової політики мають намір підтримати подальше скорочення ставки на одному з тих, що залишилися в цьому році засідань, якщо дані листопадового прогнозу будуть узгоджуватися з серпневими.