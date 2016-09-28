"Сбербанк" хоче оскаржити рішення суду на користь Ощадбанку в спорі щодо товарного знаку

"Сбербанк", дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні, має намір оскаржити рішення Київського апеляційного господарського суду по одному із судових спорів з державним "Ощадбанком" щодо використання товарного знака в касаційному порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Сбербанку", на даний час в господарських судах розглядається ряд справ щодо взаємних претензій "Сбербанку" та "Ощадбанку" щодо використання товарного знака.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, 21 вересня 2016 року Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення по одному з них, а саме у справі про вимогу достроково припинити дію свідоцтва на торговельну марку "Сбербанк" у зв'язку з невикористанням даної торгової марки "Ощадбанком".

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"Рішення суду по даній справі буде оскаржено "Сбербанком" у касаційному порядку", - йдеться в повідомленні.

Раніше патентно-юридична агенція "Дубинський і Ошарова", що представляє "Ощадбанк" в суді, повідомило, що Київський апеляційний господарський суд відмовив дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні у задоволенні апеляційної скарги по справі про дострокове припинення дії свідоцтва України на використання знака для товарів і послуг "Сбербанк", яке належить державному "Ощадбанку".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні змінив назву на "Ощадбанк", після чого державний "Ощадбанк" звернувся в суд з позовом про незаконне перейменування і використання свого товарного знака.