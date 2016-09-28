Китайська провінція визнана другою в світі після Каліфорнії за кількістю мільярдерів

Китайська провінція Чжецзян зайняла друге місце в світі за кількістю вихідців-мільярдерів (72), поступаючись лише Каліфорнії (92), передає CNN.

32 мільярдера проживають в столиці провінції Чжецзян - Ханчжоу, де нещодавно проходила G20. Це більше, ніж у Парижі (30) і Сан-Франциско (28).

Читайте такожПрибуток великих промпідприємств Китаю збільшився майже на 20%Ханчжоу був столицею Китаю в період з 1127 до 1276 рік, там був величезний економічний, політичний та культурний розвиток.

В Чжецзяні проживають 5% населення Китаю і 15% найбагатших людей країни.

Одним з яскравих представників Ханчжоу є китайський мільярдер, засновник інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма.

Ма заснував Alibaba в Ханчжоу в 1999 році. Штаб квартира компанії до цих пір знаходиться в столиці провінції Чжецзян.