Кабмін доповнив перелік платних медичних послуг у державних лікарнях

Відповідна постанова від 22 вересня 2016 р. № 648 опублікована на Урядовому порталі.

"Передбачено зміни щодо надання закладами охорони здоров'я медичної допомоги із застосуванням телемедицини, що забезпечить конституційне право громадян на якісну медичну допомогу та дозволить розширити доступ до таких послуг. Також це сприятиме ефективній організації надання меддопомоги в умовах, коли відстань є критичним чинником. Розширення переліку створить умови для залучення додаткових коштів юридичних та фізичних осіб за рахунок застосування телемедицини при наданні медичної допомоги як послуги, що може бути надана із більшим сервісом для пацієнта у будь-якому місці, де він її потребує", - йдеться у поясненні до документу.

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Зокрема, до переліку платних включені: лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини; медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд); медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України); медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування; проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.