Реальна зарплата в Україні скоротилася на 2,9%

Реальна заробітна плата у серпні 2016 року була менше показника минулого місяця на 2,9%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому порівняно з серпнем 2015 року реальна заробітна плата зросла на 15,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні скоротилася на 3,2% порівняно з липнем і склала 5 202 гривні. Дане значення у 3,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1 450 гривень.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з серпнем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 23,7%.

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Найвищі середні зарплати в серпні зафіксовано на авіаційному транспорті – 26,5 тисячі гривень, фінансової та страхової діяльності – 10,9 тисячі гривень, і сфері телекомунікацій – 9,6 тисячі гривень.

Найменший рівень середньої зарплати в серпні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,9 тисячі гривень, охороні здоров'я та освіті – по 3,5 тисячі гривень.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованій Росією території Криму та частині зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.