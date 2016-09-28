Гройсман повідомив, коли запрацює Офіс просування інвестицій

Офіс просування інвестицій при Кабінеті міністрів розпочне роботу на початку жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.

"США надихнули нас на створення Офісу просування та супроводу інвестицій. Наступного тижня будуть прийняті всі необхідні рішення (щоб він почав роботу - УНІАН)", - сказав глава уряду.

Він нагадав, що Офіс буде як безпосередньо супроводжувати інвестиції, так і сприяти у вирішенні проблем інвесторів. У цьому контексті Офіс стане провайдером реформ у сфері дерегуляції, у податковій та митній сферах.

"Я з великим натхненням чекаю початку реформи митниці, яку ми розробили спільно з американськими колегами", - зазначив Гройсман.

Читайте такожВ Україні з'явився фіскальний бізнес-омбудсмен

Як повідомляв УНІАН, вперше Гройсман висловив ідею створення Офісу залучення, супроводу і просування інвестицій в травні поточного року. Пізніше він не раз підкреслював, що Офіс повинен стати точкою входу інвесторів в Україну, але при цьому бути додатковим інструментом до іншого інвестиційного органу - Національному інвестиційному раді, створеному за пропозицією президента України Петра Порошенка в кінці серпня поточного року.

Голова Інвестради Борис Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 мільярдів доларів інвестицій.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.