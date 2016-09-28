Гривня за день знизилася на 6 копійок – до 25,92 за долар

У середу, 28 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,88/25,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно до відкриття торгів національна валюта знизилася відносно до долара США на 6 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно до євро на рівні 29,07/29,11 гривні/євро, відносно до російського рублю – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8963 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 588 угод на суму 433,41 мільйона доларів.