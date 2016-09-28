Україні варто продовжити реформи за програмою МВФ - міністр торгівлі США

Україна має продовжити реалізацію програми реформ, схвалену ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, сказала міністр торгівлі США Пенні Пріцкер в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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"Дуже добре, що Україна відновила співпрацю з МВФ, це дозволило надати вашій країні 1 мільярд доларових кредитних гарантій (від уряду США - УНІАН). Ми також готові продовжити роботу щодо дорожньої карти реформ - включаючи митницю, податкову систему. І я хочу закликати вас (як уряд - УНІАН) до продовження реформ, у тому числі за програмою МВФ, і в справі поліпшення ділового клімату", - сказала Пріцкер.

Раніше Пріцкер підкреслювала, що бачить великий прогрес у реформах в Україні, проте, зазначала, що корупція продовжує негативно впливати на торгівлю та інвестиції в Україні, в зв'язку з чим керівництво країни має прискорити імплементацію судової реформи, переглянути регуляторне поле та покращити державне управління.