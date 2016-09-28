"Друга хвиля" у справі ЮКОСА: до Гааги направлено три позови проти Росії на $15 мільярдів

Три позови "другої хвилі" сумарним обсягом 15 мільярдів доларів подано проти Росії по "справі ЮКОСа" до міжнародного арбітражу в Гаазі в 2013-2014 роках, загальна сума претензій колишніх акціонерів ЮКОСа складає 65 мільярдів доларів, повідомляють РИА Новости з посиланням на главу Міжнародного центру правового захисту Андрія Кондакова.

"Третейський суд Гааги зобов'язав Росію 2014 року виплатити компаніям, афільованим з колишніми акціонерами ЮКОСа, майже 50 мільярдів доларів. Росія тоді ж оскаржила це рішення, і в квітні цього року окружний суд у Гаазі визнав недійсним це рішення. Міжнародний центр правового захисту представляє інтереси РФ у цій суперечці", - йдеться в повідомленні.

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Кондаков розповів, що ще два позови, подані до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у 2005 і 2007 роках, Росією були виграні.

"Крім згаданих спорів, є також так звані позови "другої хвилі" - в міжнародний арбітраж у Гаазі в 2013-2014 роках заявлені ще три позови від імені компаній Лукстона, "Юкос кепітал" і FPH сумарним обсягом 15 мільярдів доларів. Заявники також посилаються на мали місце порушення Договору до Енергетичної Хартії", - розповів Кондаков.

За його даними, на даний час колишні акціонери ЮКОСа намагаються відсудити у Росії 65 мільярдів доларів.