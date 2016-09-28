Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2589,6643 (28 вересня – 2582,9474)

100 EUR – 2906,8982 (28 вересня – 2898,0670)

10 RUR – 4,0495 (28 вересня – 4,0554)

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,88/25,92 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта знизилася по відношенню до долара США на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,07/29,11 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8963 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 588 угод на суму 433,41 мільйона доларів.