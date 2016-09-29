Deutsche Bank продає свій британський страховий бізнес за $1,2 мільярда

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини - Deutsche Bank - оголосив, що продасть свій британський страховий бізнес Abbey Life групі Phoenix Group Holdings Limited за 935 млн фунтів ($1,2 млрд), пишуть "Ведомости".

The Wall Street Journal повідомляла, що на цьому оголошенні котирування банку зросли на 3,2% в Європі - до рівня 10,9 євро за папір на міркуваннях, що угода дасть банку кошти, які дозволять йому збільшити коефіцієнт достатності капіталу першого рівня на 0,1 п.п. в непростій фінансовій ситуації.

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Після операції банк очікує збиток (до вирахувань) у розмірі близько 800 млн євро ($897 млн).

Як повідомляв УНІАН, США вимагають від Deutsche Bank виплати в розмірі 14 млрд доларів (12,5 млрд євро) в якості компенсації за сумнівні операції з іпотечними кредитами, які, на думку влади США, привели до колапсу на ринку нерухомості Сполучених Штатів у 2008 році.

Зазначена сума - найбільша з тих, які США вимагали в якості компенсації від іноземних банків.

Deutsche Bank у своїй заяві підкреслив, що має намір вести з співробітниками американської прокуратури переговори для зведення суми компенсації до мінімуму, як це вдалося "аналогічним фінінститутам, що домовилися про виплату істотно менших сум".