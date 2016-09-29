Гонтарева підтвердила прогноз інфляції в 2016 році на рівні 12%, у 2017 - 8%

Національний банк підтвердив прогнози інфляції на поточний та майбутній рік на рівні 12% для 2016 року та 8% для 2017 року.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході роботи Українського фінансового форуму, повідомили в прес-службі групи ICU - організатора заходу.

"Підвищення тарифів на комунальні послуги призведе до певного прискорення інфляції в останні місяці поточного року. Але інфляція залишиться в прогнозних межах, а саме - 12% наприкінці року і 8% наприкінці наступного року", - цитує прес-служба Гонтареву.

Голова НБУ також зазначила, що досягнення поставлених інфляційних цілей є цілком реальним, оскільки ринок очікує кілька позитивних факторів, а саме - високі ціни на ключові експортні позиції України, включаючи сталь і залізну руду.

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"Це забезпечить надходження експортної виручки. А хороший новий урожай поступово компенсує недавнє зниження цін на зернові", - зазначила Гонтарєва, підкресливши, що не менш позитивним буде і відновлення співпраці України з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.

За даними Держстату, в Україні в серпні порівняно до липня зафіксована дефляція (зниження споживчих цін) на 0,3%. У річному вираженні, до серпня 2015 року, інфляція в серпні 2016 року прискорилася до 8,4% після 7,9%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-серпні споживчі ціни в Україні зросли на 4,5%.