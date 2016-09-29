НБУ планує до 2020 року скоротити грошову базу до ВВП до 7,5%

Національний банк України ставить за мету до 2020 року знизити рівень грошової бази до ВВП до 7,5% з 15,6% на кінець 2015 року.

Згідно з повідомленням НБУ в мережі Facebook, про це під час свого виступу на українському фінансовому форумі повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Наша амбітна мета - знизити рівень грошової бази до ВВП з 15,6% минулого року до 7,5% 2020 року", - наводяться в повідомленні слова.

Гонтарева підкреслила, що впровадження cashless economy наблизить нашу країну до європейських стандартів життя розвинених країн, прискорить скорочення тіньової економіки. Крім того, це сприятиме стабільній роботі банківської системи.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в серпні порівняно з липнем зріс на 2,980 мільярда гривень або на 0,8% – до 357,646 мільярда гривень.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків на рівні 10 тисяч гривень - для розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, 150 тисяч гривень – для розрахунків фізичних осіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.