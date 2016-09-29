Нацбанк очікує стримане зростання кредитування в Україні

Національний банк України очікує стримане зростання банківського кредитування в Україні за підсумками другого півріччя поточного року.

Згідно з повідомленням НБУ в мережі Facebook, про це під час свого виступу на українському фінансовому форумі, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, оскільки частина банків вже збільшили статутний капітал, а кредитні ставки зменшилися, то регулятор прогнозує стримане зростання кредитного портфеля банків у другій половині цього року, але повномасштабне відновлення кредитування відбудеться лише в подальші роки.

"Вже рік як ми поступово і обережно знижує облікову ставку. Ставки по кредитах також зменшуються, - цитуються в повідомленні слова Гонтаревої. - Але прискорити цей процес - означає нехтувати нашими інфляційними цілями і проігнорувати ризики для цінової і фінансової стабільності".

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За словами голови НБУ на шляху відновлення кредитування стоять кілька факторів, які не відносяться до площини відповідальності регулятора.

Серед таких факторів Гонтарева виділила високий рівень простроченої заборгованості та значне боргове навантаження, завершення докапіталізації банків, а також юридичні ризики, серед яких - необхідність прийняття законопроекту про захист прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, збитки працюючих банків України в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися більш ніж у три рази - до 9,3 мільярда гривень.

Національний банк України з 16 вересня знизив облікову ставку на 0,5 п. п., або до 15% річних, повідомили УНІАН в НБУ, при цьому нбу знижує облікову ставку п'ятий місяць поспіль.