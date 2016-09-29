Гривня трохи просіла до долара

У четвер, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,89/25,95 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта знизилася відносно долара США на 3 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0510/29,1160 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4100/0,4110 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9312 гривні/долар, станом на цю годину укладено 91 угода на суму 47,28 мільйона доларів.