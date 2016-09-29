Порошенко назвав галузі, де реформи відкриють нові резерви для розвитку економіки
На думку Порошенка, запорукою економічного зростання має стати нарощування експортних можливостей України.
Реформа пенсійної системи та системи охорони здоров'я, що передбачає введення страхової медицини, дозволить ефективніше використовувати значні фінансові ресурси і відкриє нові резерви для розвитку економічного потенціалу і внутрішнього ринку.
Про це сказав президент України Петро Порошенко у своєму відеозверненні до учасників Українського фінансового Форуму, організованого компанією ICU.
На думку Порошенка, запорукою економічного зростання має стати нарощування експортних можливостей України. Разом з тим, використання внутрішнього потенціалу, перехід на імпортозаміщення, розвиток внутрішнього виробництво і зміна структури економіки всередині країни не менш важливі.
"Пошук резервів внутрішнього ринку пов'язаний з реформуванням цілого ряду галузей, в тому числі пенсійної системи та системи охорони здоров'я. Вже сьогодні ми думаємо над моделями впровадження страхової медицини. Як правило, реформи у всіх галузях стимулюють потенціал внутрішніх фінансових ринків", - цитує Порошенка прес-служба ICU.
Читайте такожУ ЄБРР розповіли, за яких умов збільшать інвестиції в Україну
У зв'язку з цим президент зазначив, що створення сприятливого інвестиційного клімату необхідно не тільки зовнішнім, але і внутрішнім інвесторам.
"В рамках всієї країни ми повинні працювати над головними викликами - корупцією в усіх напрямках, і особливо в судовій системі. І для цього ми реалізуємо широкомасштабні антикорупційні ініціативи і починаємо судову реформу. Вона стартує 30 вересня, коли набирають чинності відповідні зміни до Конституції. Попереду великий обсяг робіт, але їхня успішність залежить від наших з вами єдності, волі та рішучості", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, реформування пенсійної системи є однією з ключових рекомендацій великих кредиторів України - Міжнародного валютного фонду, ЄБРР та інших.
Завданням пенсійної реформи є подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент покривається за рахунок коштів держбюджету.