Порошенко назвав галузі, де реформи відкриють нові резерви для розвитку економіки

Реформа пенсійної системи та системи охорони здоров'я, що передбачає введення страхової медицини, дозволить ефективніше використовувати значні фінансові ресурси і відкриє нові резерви для розвитку економічного потенціалу і внутрішнього ринку.

Про це сказав президент України Петро Порошенко у своєму відеозверненні до учасників Українського фінансового Форуму, організованого компанією ICU.

На думку Порошенка, запорукою економічного зростання має стати нарощування експортних можливостей України. Разом з тим, використання внутрішнього потенціалу, перехід на імпортозаміщення, розвиток внутрішнього виробництво і зміна структури економіки всередині країни не менш важливі.

"Пошук резервів внутрішнього ринку пов'язаний з реформуванням цілого ряду галузей, в тому числі пенсійної системи та системи охорони здоров'я. Вже сьогодні ми думаємо над моделями впровадження страхової медицини. Як правило, реформи у всіх галузях стимулюють потенціал внутрішніх фінансових ринків", - цитує Порошенка прес-служба ICU.

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У зв'язку з цим президент зазначив, що створення сприятливого інвестиційного клімату необхідно не тільки зовнішнім, але і внутрішнім інвесторам.

"В рамках всієї країни ми повинні працювати над головними викликами - корупцією в усіх напрямках, і особливо в судовій системі. І для цього ми реалізуємо широкомасштабні антикорупційні ініціативи і починаємо судову реформу. Вона стартує 30 вересня, коли набирають чинності відповідні зміни до Конституції. Попереду великий обсяг робіт, але їхня успішність залежить від наших з вами єдності, волі та рішучості", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, реформування пенсійної системи є однією з ключових рекомендацій великих кредиторів України - Міжнародного валютного фонду, ЄБРР та інших.

Завданням пенсійної реформи є подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент покривається за рахунок коштів держбюджету.