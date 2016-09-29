НБУ попереджає: обмінники фіксують значне зростання фальшивої валюти в обігу

Небанківські фінансові установи, які спеціалізуються на валютообмінних операціях, відзначають значне зростання кількості банкнот фальшивої валюти в готівковому обігу.

Читайте такожПенсійний збір з купівлі валюти можуть скасувати у листопаді – міністр фінансів

Як повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook, про це представники небанківських обмінників повідомили під час зустрічі з керівництвом регулятора в НБУ.

За інформацією фінансових компаній, йдеться про банкноти доларів США та євро, при цьому якість підробок настільки висока, що виявити підробку можна тільки за допомогою спеціального обладнання у пунктах обміну.

Також у повідомленні наголошується, що під час зустрічі представники НБУ обговорили з фінансовими компаніями результати перевірок небанківських обмінних пунктів.

Більшість виявлених порушень, за інформацією НБУ, незначні похибки, які можуть бути усунені компаніями самостійно.

Читайте такожКурс гривні на кінець року буде близько 27-28 за долар – банкір

Зокрема, серед таких порушень «ігри» з валютними курсами, відсутність у касирів документів, що засвідчують особу, а також відсутність наочної інформації про діяльність компанії (копії наказів, постанов, ліцензій).

Також під час зустрічі сторони обговорили можливі дії у боротьбі з нелегальним валютним ринком. На загальну думку, основною причиною розвитку «чорного» ринку є наявність 2%-го збору в Пенсійний фонд з валютообмінних операцій, на відміну якого сподіваються і Національний банк, і учасники ринку.

Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% був введений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні».

На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи» ставка збору була підвищена до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками експертів, існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обіг якого вже досяг 1 млрд дол. щомісяця, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.

У червні група депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами та паспортизацію валютообмінних операцій (№4741).