Мінфін затвердив ключові показники ефективності Фіскальної служби

Міністр фінансів Олександр Данилюк затвердив і направив голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову ключові показники ефективності (Key Performance Indicators - KPI) у реформі ДФС, повідомила прес-служба міністерства.

"Результатом реформи ДФС має стати реальний позитивний ефект, відчутний для бізнесу. Для того, щоб досягти цього ефекту і виміряти його, міністр фінансів встановив конкретні завдання по кожному з основних напрямків. Це і є KPI", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, одним з KPI є регулярна оцінка задоволеності платників податків роботою ДФС. Голова служби повинен щомісячно звітувати про виконання цих KPI і оприлюднити ці звіти на сайті ДФС. Мінфін також буде оприлюднювати звіти ДФС на офіційному сайті міністерства.

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Міністерство розраховує, що впровадження зазначених показників допоможе значно зменшити корупцію в ДФС, поліпшить керованість системи ДФС, зменшить рівень необґрунтованих перевірок і донарахувань, підвищить ефективність апеляційних оскаржень, зменшить рівень податкового боргу, мінімізує людський фактор, поліпшить якість сервісів.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході презентації інституційної реформи ДФС також озвучував критерії KPI, за якими має оцінюватися робота служби. Від голови ДФС Яценюк вимагав реструктуризації Фіскальної служби, розробки змін до законодавства спільно з Мінфіном, боротьби з податковим шахрайством щодо ПДВ, збільшення надходжень з ПДВ за рахунок ліквідації податкових ям за травень-липень на 5% і повної кадрової ротації. Відповідальному за роботу податкової міліції Сергію Білану Яценюк доручив провести результативну боротьбу з контрафактом і шахрайськими схемами з ПДВ.