Мінекономрозвитку зберіг прогноз зростання економіки цього року на 1%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберегло прогноз росту ВВП України у 2016 році на 1%.

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Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

«Враховуючи поточні тенденції до поліпшення ситуації в реальному секторі економіки, з одного боку, і наявність стійких негативних тенденцій у фінансовій і страховій діяльності на тлі високої бази порівняння в другому півріччі 2016 року, з іншого, ми залишаємо наш прогноз по ВВП на рівні 1%», - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому в міністерстві зазначили, що проблемними для української економіки є фінансова і страхова діяльність, які із запізненням реагують на кризові явища, скоротившись у другому кварталі нинішнього року на 24,6%.

На думку аналітиків Мінекономрозвитку, позитивна динаміка ВВП обумовлюється внутрішнім попитом, оскільки обсяги експорту продовжують скорочуватися.

«Слід зазначити, що мало не вперше за багато років розбудови незалежної економіки позитивна динаміка формується винятково внутрішнім попитом, а не зовнішнім. Адже обсяги експорту і надалі скорочуються», - наголосили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.