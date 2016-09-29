ЄБРР прогнозує зростання економіки України на 2% в 2016-2017 роках

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує зростання економіки за підсумками 2016 і 2017 років на рівні 2% щорічно. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова представництва Банку Шевкі Аджунер.

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«Наш поточний прогноз - зростання ВВП 2% цього і 2% у 2017 році», - сказав Аджунер.

При цьому він уточнив, що цифрові показники можуть бути переглянуті залежно від цілої низки чинників. «Багато що залежить не від цифр, а від того, наскільки успішними будуть реформи і перетворення в країні. Важливо, як пройде приватизація, чи буде вона прозорою. Якщо економічні процеси будуть позитивними, то зростання виявиться цілком відчутним», - сказав Аджунер.

Він також звернув увагу, що стимулом економічного зростання мають стати прямі іноземні інвестиції.

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«Ми розраховуємо, що ефективним виявиться й нещодавно створена Інвестиційний рада. Ми обговорювали з паном Ложкіним (головою ради - УНІАН) концепцію роботи цього органу, і якщо все буде реалізовано, як планується, то результати будуть. Бо не раз уже наголошувалося: Україна має великий потенціал і значні можливості. Ваші переваги - якість робочої сили, технологічні позиції, інженерні, аграрні, логістичні, фармацевтичні можливості. І зараз питання в тому, щоб вжити комплекс заходів, які дадуть вселити впевненість у інвесторів, переконати їх у тому, що Україна - це й правда те місце, куди варто вкладати гроші», - сказав Аджунер.

Як повідомляв УНІАН, у травні ЄБРР також прогнозував зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 2%. Причому одним з чинників, стримуючих зростання, в ЄБРР називали конфлікт на сході країни.

В Україні ЄБРР працює з 1992 року. За цей час загальний обсяг кредитів перевищив 12 млрд євро в рамках 368 проектів. Це приблизно чверть від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, отриманих Україною від приватних інвесторів за весь час незалежності.

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