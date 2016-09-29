Україна отримала на рахунок $1 мільярд від випуску єврооблігацій під гарантії США

Гроші від випуску єврооблігацій під гарантії США в розмірі 1 млрд дол. надійшли на рахунок України.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

«1 млрд дол. від випуску єврооблігацій під гарантії США надійшли на рахунок України!» - написав міністр.

Нагадаємо, 22 вересня Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд дол. під гарантії уряду США з найнижчою в історії нашої країни ставкою в 1,471% річних.

Отримання гарантій від уряду США стало можливим після позитивного рішення ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду про продовження співробітництва з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу за чотирирічною програмою EFF у розмірі 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня поточного року уряд України підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. в рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Кошти у розмірі 1 млрд дол. надійдуть у загальний фонд державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитної гарантії від уряду США, дві попередні дали можливість нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.