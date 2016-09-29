Нацбанк відклав рішення про зниження в три рази стелі розрахунків готівкою

Національний банк України, який раніше пропонував знизити граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб до 50 тис. грн, або в 3 рази менше діючої норми, відклав своє рішення.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Сергій Шацький.

«Питання відкладено. Будуть пропозиції про зміни до законодавства, оскільки цей захід має бути комплексним. Головне - контроль цих лімітів. Потрібно розуміти, що зміни працюють лише тоді, коли вони кимось контролюються», - сказав він.

За словами Шацького, фахівці юридичного департаменту та департаменту грошового обігу НБУ провели аналіз і дійшли висновку, що для встановлення такого контролю потрібні зміни до законодавства.

«Це обмеження не працює, тому що ментальність українців така, що вони знаходять способи його обійти. Тому потрібно розробити контролюючі механізми», - додав представник НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у серпні оприлюднив для громадського обговорення проект рішення, яким пропонував встановити граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб у розмірі 50 тис. грн, що в 3 рази нижче діючої норми. Обговорення проводилося до 5 вересня.

Раніше, в липні минулого року, регулятор вже пропонував знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тис. грн, також розмістивши відповідний проект постанови для громадського обговорення, однак відповідне рішення також не було прийнято.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків на рівні 10 тис. грн - для розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, 150 тис. грн – для розрахунків фізичних осіб із підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.