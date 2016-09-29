Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,90 за долар
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0050/29,0170 рн/євро.
У четвер, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,86/25,90 грн/дол., повідомив УНЫАН дилер комерційного банку.
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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 2 копійки.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,0050/29,0170 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4100/0,4110 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9119 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 513 угод на суму 392,47 млн дол.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2591.1879 (29 вересня – 2589.6643)
100 EUR – 2907.5719 (29 вересня – 2906.8982)
10 RUR – 4.1027 (29 вересня – 4.0495)