США зняли санкції з двох банків Ірану в обмін на звільнення ув'язнених - WSJ

Адміністрація президента США Барака Обами в січні цього року підтримала зняття санкцій ООН з двох іранських державних банків в обмін на звільнення Тегераном чотирьох американських ув'язнених, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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За їх словами, мова йде про банки Sepah і Sepah International, які опинилися під санкціями ООН до 2023 року за фінансування ракетної програми. В той же день, коли Тегеран звільнив з в'язниць американських громадян, ці санкції були зняті, передає Gazeta.ru.

Раніше повідомлялося, що США виплатили Ірану загалом $1,7 млрд готівкою в січні цього року. Коментуючи цю інформацію, держсекретар США Джон Керрі заявив, що грошові кошти не були викупом за звільнення Тегераном американських ув'язнених.