Мінфін Росії хоче підвищити податки для малого бізнесу

Міністерство фінансів Росії розробило законопроект про поступове збільшення з 2017 року єдиного податку на поставлений дохід (ЄППД) для підприємств малого бізнесу. Відповідний документ опублікований на порталі проектів нормативних правових актів, пише ТАСС.

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Для збільшення ЄППД міністерство пропонує збільшити коефіцієнт-дефлятор, від якого залежить підсумкова ставка податку. У 2016 році коефіцієнт залишався на рівні 2015 року і становив 1,798.

"У 2017 році коефіцієнт-дефлятор буде становити 1,891, в 2018 році - буде дорівнює 1,982, в 2019 рік - 2,063", - йдеться в проекті закону. Таким чином ЄППД для малого бізнесу може зрости до 2019 року на 14,7%.

Представник Мінекономрозвитку РФ зазначив, що нові пропозиції щодо даного законопроекту поки до них не надходили.

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"Однак у пункті 78 Плану дій уряду, спрямованих на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку РФ до 2016 року передбачено, що Мінфін Росії повинен підготувати проект ФЗ щодо коригування механізму встановлення значення коефіцієнта-дефлятора, який використовують у рамках системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід", - підкреслив представник відомства.

ЄППД замінює для власників малого бізнесу сплату майже всіх інших податків, але його дозволено застосовувати тільки в певних сферах (в основному роздрібна торгівля, громадське харчування, побутові, ветеринарні послуги, послуги з ремонту). У РФ близько 2,1 млн юридичних осіб скористалися цим правом станом на 1 січня 2016 року.