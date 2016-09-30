Україна і Люксембург підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування

Україна і Люксембург 30 вересня підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування між країнами.

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Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали міністр фінансів Олександр Данилюк і Посол Люксембургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні

За словами Динилюка, обидві країни чекали підписання цієї угоди більш як 20 років.

Він зазначив, що цей документ надзвичайно важливий для України, оскільки Люксембург є центром інвестицій, і цей крок поліпшить інвестиційний клімат між країнами.

"Ми переглядаємо всі двосторонні конвенції про уникнення подвійного оподаткування... Наша стратегія - переглянути всі ці угоди...Це позначиться на інвестиційному кліматі України", - зазначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, в березні поточного року Міністерство фінансів України анонсувало проведення переговорів про перегляд конвенцій про подвійне оподаткування з Голландією, Великобританією, Бельгією, Швейцарією та Австрією.

Уряд України запропонує Верховній Раді ратифікувати Протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи. Зокрема, передбачаються зміни при оподаткуванні продажу нерухомості. Від оподаткування в Україні не будуть звільнятися доходи, отримані резидентами Кіпру від відчуження акцій та інших корпоративних прав, якщо більш як 50% вартості таких корпоративних прав прямо чи опосередковано пов'язані з нерухомим майном, розташованим на території України, тоді як зараз такі доходи не обкладаються податком, хоча і можуть бути пов'язані з нерухомим майном, розташованим в Україні. Також передбачається зміна оподаткування дивідендів, збільшення ставки податку при виплаті відсотків до 5% з 2%.