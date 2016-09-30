Збиток працюючих банків України знизився майже в 7 разів

Збитки працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-серпень 2016 року становили 6,596 млрд грн, що в 6,8 разу нижче за показник за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зниження збитків обумовлено скороченням обсягів відрахувань банків у резерви під активні операції на 62%, або на 50 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, в серпні працюючі банки отримали 2,670 млрд грн прибутку завдяки зростанню чистого процентного доходу до 4,852 млрд грн, що обумовлено не відновленням кредитування, а процесами реструктуризації кредитних портфелів банків, які активно почалися після діагностичного обстеження якості активів.

Також повідомляється, що в серпні 78 банків отримали прибуток, тоді як діяльність 22 банків за місяць була збитковою.

Як повідомляв УНІАН, збитки працюючих банків України в січні-липні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися більш ніж у три рази - до 9,3 млрд грн.

Банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. Зокрема, 71 банк завершив 2015 рік із прибутком, загальна сума якої становила 5,2 млрд грн.