Розенко про результати перевірки соцвиплат: виявили всього 4 випадки виплат "мертвим душам"

Верифікація соціальних виплат, метою якої є виявлення порушень при нарахуванні пенсій та фінансової допомоги різним категоріям громадян, виявила лише 4 випадки виплат коштів "мертвим душам".

Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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«Перевірка показала 4 випадки виплат "мертвим душам". ...Враховуючи те, що ми маємо 13 мільйонів пенсіонерів, це дуже незначна кількість", - сказав Розенко.

За його словами, верифікація не показала системних порушень у системі соціальних виплат.

«Системних порушень при нарахуванні пенсій та інших соціальних виплат не виявлено. Всі ці думки про віртуальні зловживання на 60 млрд грн, 50 млрд грн або 10 млрд грн не підтвердилися», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги.

Станом на 31 травня цього року Мінфін отримав із різних джерел інформацію стосовно 22,1 млн одержувачів пенсій, субсидій та інших соцвиплат. Це 88,4% від загальної кількості одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 млн осіб.

За результатами попередньої верифікації Мінфін розіслав центральним і місцевим органам влади відповідні рекомендації про проведення перевірки та призупинення виплат. Станом на 31 травня поточного року 46% рекомендацій стосувалися використання сумнівних документів при призначенні виплат. 32% становили попередження про те, що отримувачі субсидій здійснювали за останній рік витрати у розмірі понад 50 тис. грн, а за законом у такому випадку вони не мають права на субсидію. 8% рекомендацій стосувалися громадян, які отримують зарплату і одночасно перебувають на обліку в центрі зайнятості, 5% - підробки статусу переселенця, 4% - щодо людей, які отримують соцвиплати, проживаючи на підконтрольних територіях. Ще 2% рекомендацій стосувалися випадків, коли переселенці отримували соціальну допомогу для компенсації витрат на проживання, при цьому за ними числиться житло на підконтрольних українській владі територіях. 3% рекомендацій стосувалися випадків, коли одержувачі соцдопомоги мають депозитні рахунки на суму, що перевищує розміри, встановлені для отримання права на допомогу від держави.