Мінсоцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему на початку 2017 року

Міністерство соціальної політики України планує впровадити накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій на початку 2017 року, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час панельної дискусії щодо соціальної ситуації в країні.

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"Ми хочемо, щоб елементи накопичувальної системи стартували на початку 2017 року", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року віце-прем'єр-міністр України Розенко заявив, що чинна в Україні система пенсійного забезпечення не може задовольнити в повному обсягу потреби пенсіонерів. Тому уряд повідомив про плани запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 1 липня 2017 року, тоді як раніше планувалася дата 1 січня 2017 року.

5 травня цього року до парламенту було внесено законопроект №4608 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» як заміну відповідного документа, запропонованого минулим урядом.

Як відзначається в пояснювальній записці до законопроекту, з 1 липня 2017 року запроваджується сплата страхових внесків на другий (накопичувальний) рівень пенсійної системи застрахованими особами, які до цієї дати не досягли пенсійного віку. Розмір страхового внеску в перший рік становитиме 2% і щорічно буде збільшуватися на один відсоток до досягнення в 2020 році 5%.