Данилюк не виключає зустрічі з росіянами щодо "боргу Януковича" в присутності німецької сторони та МВФ

Україна поки не отримувала ніяких пропозицій про проведення зустрічі з російською стороною для обговорення врегулювання питання щодо боргу в 3 млрд дол. за євробондами, випущеними режимом Януковича.

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Про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк, коментуючи заяву міністра фінансів РФ Антона Силуанова про те, що голова Мінфіну РФ розраховує зустрітися зі своїм українським колегою після осінньої сесії МВФ і Світового банку, можливо, на території Німеччини.

"Це була інформація від міністра фінансів Росії. Ніяких конкретних пропозицій де і коли не звучало", - сказав Данилюк.

При цьому він зазначив, що така зустріч можлива в присутності німецької сторони і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року було оформлено борг екс-президента Віктора Януковича перед РФ у вигляді випуску євробондів на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року.

У березні 2015 року Україна почала процес реструктуризації частини боргу, включивши російський борг в периметр боргова операції. Умови реструктуризації були схвалені МВФ.

У листопаді 2015 року Україна завершила процес реструктуризації, випустивши нові державні облігації та деривативи. Росія відмовилася від обміну паперів, вимагаючи кращих умов боргової операції, ніж ті, що були надані іншим кредиторам.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України в грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

У той же час, у грудні 2015 року МВФ визнав російський борг державним для України, але одночасно пом'якшив свою політику кредитування країн з неоплаченими державним боргом.

У лютому 2016 року Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України, вимагаючи виплати боргу. За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років.

Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом нашій країні, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для моментальної виплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.