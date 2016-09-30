Гривня на міжбанку "поступилася" долару 6 копійок

У п'ятницю, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,90/25,96 гривні/долар.

Читайте такожНацбанк відклав рішення про зниження в три рази стелі розрахунків готівкою

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з рівнем відкриття торгів національна валюта знизилася відносно долара США на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9590/29,0230 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4080/0,4100 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,9312 гривні/долар, станом на цю годину укладено 132 угоди на суму 78,44 мільйона доларів.