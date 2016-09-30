Мінфін Росії визнав, що резервний фонд 2019 року буде практично вичерпано

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) до кінця 2019 року скоротиться до 7,9 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови російського Мінфіну Антона Сілуанова.

"У нас обсяги резервів всіх ФНБ і Резервного фонду 500 мільярдів (7,9 мільярда доларів) тільки залишається наприкінці трьохрічки", - сказав Силуанов, додавши, що російський Резервний фонд буде витрачено повністю, а зазначена сума залишиться тільки у ФНБ.

"Зараз до витрат ФНБ в нові проекти в умовах, коли ми витрачаємо резерви (на фінансування дефіциту бюджету - ред.), мені здається, треба дуже обережно до цього ставитися", - сказав він.

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"ФНБ в рамках трьохрічки буде використовуватися для закриття бюджетної дірки", - нагадав він.

Разом з тим, за словами Сілуанова, російська влади не відмовляється повністю від інвестування у проекти коштів ФНБ - але будуть дуже акуратно ставиться до їх оцінки.

Обсяг ФНБ РФ за серпень збільшився в доларах на 0,7% - до 72,71 мільярда доларів, в рублях скоротився на 3,6%, до 4,719 трильйона рублів (74,7 мільярда доларів), повідомляв раніше російський Мінфін.