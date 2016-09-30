Україна розповіла в СОТ, як Росія порушує правила торгівлі

Через російські торговельні обмеження частка РФ в українському експорті, яка в 2012 році становила 25%, в 2015 році скоротилася до 12%, а в січні-липні 2016 року - до 9%. З тієї ж причини експорт України до країн Центральної та Східної Азії, а також Кавказу скоротився на 35%, а експорт до Казахстану - на 45,5%.

Про це йдеться у виступі української делегації, що бере участь в огляді торговельної політики РФ в рамках Всесвітньої торгової організації. Текст виступу опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Торгівля між Україною і Російською Федерацією скоротилася з 45 мільярдів доларів в 2012 році до 12,3 млрд доларів в 2015 році. Частка Російської Федерації в українському експорті скоротилася до 12% в 2015 році і склала близько 9% у першій половині 2016 року", - йдеться у виступі.

Крім того, делегація акцентувала увагу членів СОТ на транзитних обмежень, введених Росією 1 січня 2016 року та посилених 3 липня.

"У сукупності ці заходи практично встановлюють заборону на транзит більшості товарів з України через територію Російської Федерації в країни Центральної і Східної Азії та Кавказу. Україна вважає, що ці заходи є грубим порушенням правил СОТ, зокрема, статті V ГАТТ 1994. В результаті цих обмежень український експорт у країни Центральної і Східної Азії, а також Кавказу скоротився на 35% за січень-червень 2016 року. Експорт у Казахстан скоротився на 45,5% у першій половині цього року", - зазначила українська сторона.

Згідно із заявою делегації, російська сторона досі не надала аргументовані пояснення торговельних обмежень, що явно суперечить правилам СОТ.

"Численні, постійно непередбачувані заходи, а також відсутність необхідних прозорих засад, як і раніше, продовжують порушувати і підривати торгівлю. Користуючись нагодою, українська делегація хотіла б знову закликати Російську Федерацію прийняти необхідні заходи для усунення обмежень транзитного перевезення з території України через територію Російської Федерації в треті країни", - йдеться у виступі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн, зокрема, Казахстану та Киргизстану.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.