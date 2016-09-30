Бюджет 2016 року буде виконано без урізання витратних статей - Данилюк

Бюджет 2016 року буде виконано в раніше заданих видаткових параметрах, і урізання будь-яких статей не планується.

Про це журналістам сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Думаю, що ми уникнемо (урізування витрат - УНІАН) і пройдемо без урізання бюджету. У бюджеті 2016 року є деякі особливості. Там є ресурси, які ми знаходимо і направляємо в ті сфери, де потреби виявилися значнішими, ніж очікувалося", - сказав Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, питання можливого секвестру бюджету виник на початку вересня у зв'язку з відсутністю прогресу у відносинах України з ключовими кредиторами, особливо МВФ. Разом з тим, відновлення роботи та отримання третього кредитного траншу від Фонду дозволило говорити і про притягнення 1 мільярда доларів кредитних гарантій від уряду США, і 600 мільйонів євро фінансової допомоги від Євросоюзу, а також 500 мільйонів доларів кредиту від Світового банку.

За даними Держказначейства, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-серпня поточного року склав 11,288 мільярда гривень проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 28,309 мільярда гривень.