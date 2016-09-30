Кабмін розраховує, що бюджет на наступний рік буде прийнято до 1 грудня

Уряд України розраховує, що державний бюджет на 2017 рік буде прийнято, як і вимагає законодавство, до 1 грудня поточного року, і в новий рік Україна увійде в плановому порядку.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав у ході поїздки у Львівську область.

"Ми розраховуємо, що до 1 грудня, як і належить за законом, закон про Державний бюджет на 2017 рік буде прийнято. Ми маємо планово увійти в новий бюджетний рік", - цитує прес-служба Гройсмана.

Він також підкреслив, що веде переговори з парламентаріями для того, щоб прийняти "не популістський", а реальний бюджет.

"Ми розраховуємо, що парламент вчасно розгляне всі пропозиції", - зазначив глава уряду і закликав парламент до конструктивної роботи, щоб запропонований урядом бюджет був бюджетом розвитку та соціальної справедливості.

"Уряд подав до парламенту збалансований, реалістичний, чесний проект бюджету, з чітко визначеними сім'ю пріоритетами. Серед них: сфера національної безпеки і оборони, масштабне будівництво доріг, на що планується інвестувати від 35 до 40 мільярдів гривень, аграрний сектор, де в підтримку малих та середніх фермерських господарств виділяється 5,5 мільярда гривень. Також передбачено низку регіональних програм", - сказав Гройсман.

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Він також нагадав, що у сфері масштабної енергомодернізації передбачається виділити 3,8 мільярда гривень для того, щоб допомогти місцевим органам влади в реалізації енергопроектів; заплановано збільшення заробітних плат вчителів майже на 30% і лікарів - майже на 20%.

"З 1 грудня цього року уряд збільшує соціальні стандарти на 10%. У наступному році також передбачено їх зростання на 10%", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін подав у Верховну Раду проект державного бюджету на 2017 рік, як і вимагає закон, 15 вересня поточного року з прогнозними дефіцитом 3% ВВП, доходами 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.